» الأقباط صنعوا "الفلافل" من 1000 عام .. ما السبب؟

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الفلافل
الفلافل

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الأقباط

الشام

الفلافل

1000 عام

لا يستطيع أحد من المصريين أن يقاوم رائحة " الفلافل" أو الطعمية ، فوجبة الإفطار في الصباح المصري لا يكتمل مذاقها إلا بالفلافل.

بدأت الفلافل في مصر، بحسب إحدى الفرضيات أن المسيحيين الأقباط هم أول من قدموها منذ 1000 عام، ويذهب آخرون إلى أبعد من ذلك، فيقولون إنها تعود إلى عصور الفراعنة.

و انتقلت تلك الأكلة إلى بلاد الشام، ليتناولها اللبنانيون والفلسطينيون، وكل بلد من تلك البلدان يدّعي أنها أكلته الشعبية ، وإن كانت في سوريا تصنع من الحمص .

الأقباط المصريون اخترعوا  الفلافل كبديل للحوم أيام الصيامات المسيحية.

و كلمة فلافل كلمة قبطية بحتة وهي تنقسم لثلاثة مقاطع صوتية "فا لا فل" ، وتعني ذات الفول الكثير ، حيث انتشرت هنا في  مصر ثم انتقلت إلى بلاد الشام ، ومنها إلي  أنحاء العالم.


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