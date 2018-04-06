استشهاد 3 وإصابة 252 فلسطينيًا في جمعة «الكاوتشوك»

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فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

خالد الشرقاوي

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فلسطين

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الاحتلال

استشهاد

استشهد 3 فلسطينيين، وأصيب 252 آخرون برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت على الشريط الحدودي بقطاع غزة، وذلك ضمن فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة" التي انطلقت ظهر اليوم.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، وابلًا من قنابل الغاز والرصاص الحي والمطاطي، لقمع المتظاهرين على الحدود الشرقية لقطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 252 آخرين في الجمعة الثانية لمسيرة العودة، وفقًا لوسائل إعلام فلسطينية.

وبدأ المشاكون فى مسيرات العودة بالتوافد منذ ساعات الصباح إلى مخيمات العودة، وشرعوا بجمع إطارات السيارات التى أحضروها طوال الأسبوع إلى مخيمات العودة، وسط تهديد إسرائيلى علنى بإطلاق الرصاص الحى تجاه كل من يقترب من الحدود.



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