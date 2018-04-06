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بعد الانتهاء من الانتخابات.. «السيسي» يلتفت إلى غزة

عرب وعالم

السيسي وأبومازن
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وكالات

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السيسي

قالت شيمريت مئير، محللة الشئون العربية بصحيفة "المصدر"، الإسرائيلية، إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أدرك الآن أنه قد آن الأولان لأن يتدخل أكثر في شئون إقليمية وأن يصبح لاعبًا مركزيًا ثانية، وذلك بعد أن انتهى من الحملة الانتخابية "الصعبة"، وفي ظل الاهتمام الكبير الذي يحظى به ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشارت إلى ما يحدث في قطاع غزة، حيث بدأت قبل نحو أسبوع، حملة نضالية تدعى "مسيرة العودة الكبرى" برئاسة حماس على الحُدود مع إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، كما أنه من المتوقع أن تنقل الإدارة الأمريكية سفارتها إلى القدس، وأن يعرض ترامب خطة سلام أيضا.

وأكدت الكاتبة، في تقرير نشرته في صحيفة "المصدر"، أنه بسبب هذا الوضع بدأ السيسي ببذل جهود جمة لتهدئة الأوضاع في المرحلة الأولى، ولاحقا سيحاول التوصل إلى إنجاز يجعله لاعبا إيجابيا في نظر ترامب.

وأضافت أنه في هذه الأيام، يتنقل رئيس الاستخبارات المصري، عباس كامل، بين مصر وإسرائيل، ويجري لقاءات مع رؤساء حماس، أبو مازن، ورئيس جهاز الأمن العامّ الإسرائيلي، نداف أرغمان.

وأوضحت أن الإسرائيليين أخبروا "كامل" أنهم معنيون بسماع أي اقتراح لتحسين الوضع الإنساني في غزة من جهة، ومن جهة أخرى سيبذلون كل الجهود للعمل ضد حماس التي حثت الشبان على إشعال آلاف إطارات السيارات على الحُدود، ما قد يؤدي إلى تلوث هواء خطير، يشكل خطرا صحيا على الإسرائيليين (والفلسطينيين أيضا).

ونقلت عن مصادر أخرى أعربت أن المحادثات مع الرئيس الفلسطيني هي الأكثر إثارة للتحدي، لأنه لا يثق بحماس، إسرائيل، وأمريكا، بالمقابل، إسرائيل معنية بدعم الجهود المصرية، ولكن هذا مرهون بالأوضاع في أرض الواقع.


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