أمريكا تفرض عقوبات جديدة على روسيا

06 أبريل 2018 - 04:21 م

فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على سبعة من أثرى أثرياء روسيا بتهمة دعم جهود الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لـ"تقويض النظم الديمقراطية في الغرب" على حد تعبير مسئولين أمريكيين وصفوا السبعة بـ"حاشية بوتين".

وقال أحد المسئولين الأمريكيين إن العقوبات الجديدة فرضت بسبب ما وصفه بالأنشطة الخبيثة التي تمارسها الحكومة الروسية في شتى بقاع العالم.

ومن بين الأثرياء السبعة "أوليغ ديريباسكا" مالك شركة عملاقة للألومنيوم وألكساي ميلر عضو مجلس إدارة شركة "غازبروم" العملاقة التي تملكها الدولة الروسية.



