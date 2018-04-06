» «حماس»: ولينتظروا زحفنا قريبًا

06 أبريل 2018 - 08:54 م

قال رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، اليوم الجمعة، إن مسيرات العودة على حدود قطاع غزة مع إسرائيل "حالة وطنية من المستوى الأول، يجب الحفاظ عليها".

وأضاف السنوار، خلال مشاركته في مسيرات "العودة الكبرى" على الحدود الشرقية لمدينة خان يونس، جنوبي القطاع، "نسير على عهد المقاومة والتحرير، ونخرج اليوم لنقول للعالم أجمع أن غزة حرة، وسنخرج على مدار الأيام القادمة ولينتظروا زحفنا القريب".

وتابع: "غزة لن تجوع، ولن تتخلى عن المشروع الوطني"، فيما تابع محذّراً "إذا انفجرنا سوف ننفجر في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وبدأت مسيرات العودة، صباح يوم الجمعة الماضي، حيث تجمهر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، في عدة مواقع قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، للمطالبة بالعودة.

وتبعد خيام العودة، المقامة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، مسافة 700 متر عن السياج الأمني الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

ومن المقرر، أن تصل فعاليات مسيرات العودة ذروتها في 15 مايو المقبل.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة، ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة المئات حتى مساء اليوم الجمعة.