» فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»

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فلسطين

غزة

تحرك دولي

أدانت الرئاسة الفلسطينية، قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي ثمانية فلسطينيين، وإصابة أكثر من ألف آخرين، خلال فعاليات احتجاجية بقطاع غزة، اليوم الجمعة، ودعت إلى تحرك دولي لوقف وحشية إسرائيل.

وذكرت الوكالة الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن الرئاسة "أعربت عن إدانتها الشديدة لعمليات القتل والقمع، التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الهبة الجماهيرية الشعبية السلمية".

وطالبت الرئاسة مندوبي فلسطين لدى كل من الأمم المتحدة، والجامعة العربية، والاتحاد الأوروبي، بـ"التحرك الفوري مع كافة الأطراف الدولية، للعمل على وقف هذه الوحشية والقتل المتعمد لجيش الاحتلال، في مواجهة أبرياء عزل، خرجوا في مسيرة سلمية للدفاع عن حقهم بالعيش والحرية والكرامة".

وجددت الرئاسة، التأكيد على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الأعزل، في مواجهة جيش الاحتلال، الذي يستخدم القتل والقمع لإسكات صوت الحق والعدل الفلسطيني".

واليوم الجمعة، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 1070، برصاص الجيش الإسرائيلي والاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.

ولليوم الثامن على التوالي، يتجمّع فلسطينيون قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، ضمن مشاركتهم في مسيرات "العودة" السلمية.

ويقمع الجيش الإسرائيلي هذه الفعاليات السلمية بالقوة؛ ما أسفر عن استشهاد 29 فلسطينيًا، وإصابة الآلاف، حتى مساء اليوم.


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