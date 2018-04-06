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بنجلاديش تبني مساجد «نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التطرف

عرب وعالم

مسجد - أرشيفية
مسجد - أرشيفية

خالد الشرقاوي

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بنجلاديش

مكافحة التطرف

مساجد نموذجية

أطلقت حكومة بنجلاديش، اليوم الجمعة، مشروعاً لبناء مساجد "نموذجية" كلفتها مليار دولار أمريكي، بتمويل جزئي من السعودية، في مسعى لمكافحة التطرف في البلد الآسيوي ذي الغالبية المسلمة، بحسب مسئولين.

وأفاد محللون بأن رئيسة الوزراء الشيخة حصينة واجد، التي أعلنت خلال لقاء تليفزيوني عن بدء العمل في بناء تسعة مساجد، تسعى لتعزيز علاقاتها مع المؤسسات الإسلامية قبيل الانتخابات المقررة العام الجاري.

ونقلت قناة "آسيا نيوز" عن مسئول حكومي كبير في بنجلاديش (لم تسمّه)، قوله إن "الحكومة تعتزم بناء 560 مسجداً نموذجياً (باعتبارها) مراكز ثقافية" خلال الثلاثين شهرًا المقبلة كجزء من محاولة الحكومة لمكافحة التشدد.

ولم يذكر المسئول مزيداً من التفاصيل حول طبيعة تلك المساجد، أو سبب وصفها بـ"النموذجية".

وتخوض بنجلادش، التي تقطنها غالبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها 160 مليون نسمة، حرباً شرسة ضد الإرهاب خلال السنوات الماضية.


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