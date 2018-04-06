«نافعة»: تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر»

06 أبريل 2018 - 09:08 م

أثنى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على صمود الشعب الفلسطينى، فى وجه أسلحة ودبابات الاحتلال الإسرائيلى، قائلًا: " تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر".

وكتب نافعة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قائلًا: "الدخان الأسود المنبعث من قطاع غزة مشاعل تُضيء طريق الشعب الفلسطينى نحو الخلاص, وتثبت أنه لا حدود للإبداع عند هذا الشعب المناضل الذى يستحيل قهره، رغم كل خناجر الغدر والخيانة المغمدة فى صدره".

واختتم أستاذ العلوم السياسية تغريدته، قائلًا: "تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر".