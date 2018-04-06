  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:52 م
بحث متقدم
تظاهرات 6 أبريل (أرشيفية)

تهنئات واعتذارات لـ6أبريل على "تويتر"

شالوم يروشالايمي، الخبير السياسي والأكاديمي الإسرائيلي

العلاقة بين القاهرة وتل أبيب «نفور متبادل»

سياح روس

روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: ندعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم إسرائيل

سد النهضة

هل تشن مصر حربًا على إثيوبيا بعد 30 يومًا؟

شم النسيم

«الإفتاء»: الأجر والثواب لمن احتفل بـ«شم النسيم»

أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين

8 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عباس كامل

عباس كامل يخوض مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للمصالحة

جمال عبدالناصر

هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

واتس آب

«واتساب» يزف خبرًا سارًا للمستخدمين بشأن تحديثه الجديد

«نافعة»: تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر»

الحياة السياسية

حسن نافعة: لهذه الأسباب لم أنزعج من ترشح أحمد عز للبرلمان
حسن نافعة: لهذه الأسباب لم أنزعج من ترشح أحمد عز للبرلمان

حسن علام

أخبار متعلقة
#

"الأغلبية غير راضين عن الأوضاع في مصر"

#

أين الخطط التنموية يا سيادة الوزير؟

#

"نافعة": ما فعلة الإعلام بسبب "توفيق" يعد انحطاطا

#

المشاط: توأمة بين الغردقة ومدينة جاجودينا الصربية

شعب مصر

حسن نافعة

الشعب الفلسطيني

الخيانة

خناجر

أثنى الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على صمود الشعب الفلسطينى، فى وجه أسلحة ودبابات الاحتلال الإسرائيلى، قائلًا: " تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر".

وكتب نافعة، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، قائلًا: "الدخان الأسود المنبعث من قطاع غزة مشاعل تُضيء طريق الشعب الفلسطينى نحو الخلاص, وتثبت أنه لا حدود للإبداع عند هذا الشعب المناضل الذى يستحيل قهره، رغم كل خناجر الغدر والخيانة المغمدة فى صدره".

واختتم أستاذ العلوم السياسية تغريدته، قائلًا: "تحية لهذا الشعب الأبى من شعب مصر الصابر".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق نجران
» بنجلاديش تبني مساجد «نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التطرف
» جزار يذبح سائق "توك توك" حتى لا يفضحه
» فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»
» بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء
» «حماس»: ولينتظروا زحفنا قريبًا
» «صلاح» جعل مشجعي توتنهام يفعلون هذا الشيء
» القبض على 8 من «ألتراس » واحتجازهم في مكان مجهول
» بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي
» ضبط فتاة ووالدها أثناء إلقائهما رضيعة بإحدي الترع
» إصابة مصور قناة «الأقصى» برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك