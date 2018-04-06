  • الجمعة 06 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر09:53 م
بحث متقدم
تظاهرات 6 أبريل (أرشيفية)

تهنئات واعتذارات لـ6أبريل على "تويتر"

شالوم يروشالايمي، الخبير السياسي والأكاديمي الإسرائيلي

العلاقة بين القاهرة وتل أبيب «نفور متبادل»

سياح روس

روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب

«الأزهر»: ندعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم إسرائيل

سد النهضة

هل تشن مصر حربًا على إثيوبيا بعد 30 يومًا؟

شم النسيم

«الإفتاء»: الأجر والثواب لمن احتفل بـ«شم النسيم»

أحد ضحايا الاعتداء الوحشي من قبل الاحتلال على المتظاهرين

8 شهداء و1070 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عباس كامل

عباس كامل يخوض مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للمصالحة

جمال عبدالناصر

هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

واتس آب

«واتساب» يزف خبرًا سارًا للمستخدمين بشأن تحديثه الجديد

غدًا الحكم علي متهمين بخلية الصواريخ الإرهابية

قضايا وحوادث

محاكمة
محاكمة

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

غدًا محاكمه قاتلي طالب "إعلان أوليكس"

#

السبت.. محاكمة قاتلي طالب إعلان "أوليكس"

#

قاضي "إعدامات دمياط": مصر لن تركع

#

بالأسماء.. المؤبد والمشدد في خلية دمياط

جنايات الجيزة

محاكمة متهمين

خلية الصواريخ

تصدر غدًا السبت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد امناء الشرطة بطره،  حكمها باعادة اجراءات محاكمة المتهمين عمرو فاروق وإسلام عبد المنعم فى القضية رقم 396 نيابة أمن الدولة العليا لاتهامهما بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف في القضية المعروفة بـ"خلية الصواريخ الارهابية".

يصدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار ود. خالد الزناتي وبسكرتارية سيد حجاج محمد السعيد.

وكانت المحكمة، قد أصدرت حكمًا على المتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات وتم ضبطة واعيدت اجراءات محاكمتة .

كانت النيابة قد وأسندت للمتهم وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة،وقنابل ومتفجرات، كما شاركوا فى الشروع فى قتل أحد الأشخاص.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق نجران
» بنجلاديش تبني مساجد «نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التطرف
» جزار يذبح سائق "توك توك" حتى لا يفضحه
» فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»
» بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء
» «حماس»: ولينتظروا زحفنا قريبًا
» «صلاح» جعل مشجعي توتنهام يفعلون هذا الشيء
» القبض على 8 من «ألتراس » واحتجازهم في مكان مجهول
» بالفيديو.. تعادل مثير بين الداخلية وإنبي
» ضبط فتاة ووالدها أثناء إلقائهما رضيعة بإحدي الترع
» إصابة مصور قناة «الأقصى» برصاص الاحتلال في غزة

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك