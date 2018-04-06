«واتساب» يزف خبرًا سارًا للمستخدمين بشأن تحديثه الجديد

06 أبريل 2018 - 09:29 م

قرر تطبيق التراسل الفوري الشهير "واتساب" طرح تحديث جديد، سيتم تعميمه قريبًا على كافة مستخدميه، سيكون بمثابة "راحة كبيرة" لهم.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن التطبيق طرح فعليًا في نسخة "البيتا" الخاصة به على نظام تشغيل "أندرويد"، تحديثًا، سيكون بمثابة "تغيير كبير" في طريقة استخدام "واتساب".

ويتمثل التحديث الجديد، في أنه سيتضمن ميزة جديدة، تتعلق بالتسجيلات الصوتية، والتي لن يحتاج المستخدم إلى "ضغطة مطولة" بيديه حتى يتم تسجيل أية رسالة صوتية.

بعد تثبيت المستخدم التحديث الجديد على "واتساب"، سيظهر له زر "ميكروفون" جديد، ويمكن من خلال نقرة واحدة أو تمرير أصبعه عليه مرة واحدة أن يبدأ التسجيل، ولن يحتاج إلا لتمريرة سريعة أخرى لقفل التسجيل.

كما سيمكن المستخدم أيضًا من إلغاء التسجيل أو حذف الملف من دون إرساله أو حفظه.

ومن المتوقع أن يدعم "واتساب" قريبا التحديث الجديد، لكافة مستخدميه على "أندرويد" و"آي أو إس".