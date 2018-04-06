تهنئات واعتذارات لـ6أبريل على "تويتر"

06 أبريل 2018 - 09:37 م

"فى نهاية الضلمة نور".. مثل قامت عليه حركة شبابية هى الأكبر فى الحياة السياسية المصرية، فى عام 2008، وبالأخص فى السادس من شهر إبريل، حركة قامت بالأصل لنيل حقوق العمال والمواطنين الضعفاء فى مقابل السلطة حتى لو كانت سلطة إدارية لأحد المصانع، جارت على حقوق العديد من الموظفين فخرجت تظاهراتها لتسقط صورة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وحتى كانت بروفة أصغر لقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتى أسقطت النظام السياسى بأكمله وفى القلب منه رأس الحكم الرئيس حسنى مبارك.

ومع مرور عشر سنوات على تأسيس حركة 6 إبريل الشبابية، تعانى الحركة من تضييق سياسى وأمنى غير مسبوق، أدى إلى سجن العديد من كوادرها، وفرض رقابة على آخرين منهم، وعلى رأسهم مؤسس الحركة التاريخي، أحمد ماهر، والذى يقضى فترة رقابة أمنية من قبل قوات الشرطة، تسببت بالعديد من الأزمات له، وآخرها فرض أحد ضباط الشرطة عليه "مسح القسم" حتى يتركه يرحل، بينما يلقى عمرو على رئيس الحركة الحالى، بالتهم سياسية التى يتم حبسه ومحاكمته على إثرها منذ أكثر من عام.

وعلى الرغم من هذا الأمر، ومع التخوين والقبض والتنكيل الذى تلقاه الحركة، لا تزال تتلقى التهانى فى كل ذكرى سنوية لتأسيسها، وهو الأمر الذى تبقى من الحركة، التى كان لها الدور الأبرز فى قيام ثورتى 25 يناير 2011، و30 يونيو سنة 2012، والتى أدت لسقوط نظام حكم جماعة الإخوان المسلمين.

وفى هذا السياق، هنأ الدكتور حازم عبد العظيم، الناشط السياسي، حركة شباب 6 إبريل بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها، موجهًا تهنئته لكافة أعضائها سواء من هما بالخارج أو من أدت بهم مشاركتهم السياسية إلى غياهب السجون، ومقدما الاعتذار لهم عن بعض مواقفه السياسية التى وصفها بالضبابية والعصبية تجاههم فى بعض الأحيان.

وقال عبد العظيم فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تحية لشباب 6 أبريل، اللى داخل السجون وخارجها، وماتزعلوش منى فى فترة من الفترات كانت شديدة الضبابية، والعصبية السياسية، اختلطت الأمور، هاجمتكم فيها، الأمور حاليا باتت واضحة تماما بعد 7 سنوات، مين النضيف ومين الوسخ، ومين الخاين، ومين الظالم، ودولة الظلم ساعة".

من جهته، هنأ محمد سلطان، الناشط الحقوقي، حركة شباب 6إبريل بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسها، هو الآخر، واصفًا إياها بأنهم الصوت الحقيقى للشباب وقائد الحرية والديمقراطية، فى العالم العربى وداخل مصر بالأخص، وسبق لسلطان، دخول السجن لفترة كبيرة، أعلن على إثره إضرابه عن الطعام لمدة فاقت الـ6أشهر، ما اضطره فى النهاية إلى الاستغناء عن الجنسية المصرية، اعتمادًا على حصوله على الجنسية الأمريكية للخروج من السجن.

وقال سلطان، فى تغريده له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" شكراً لحركة 6 إبريل على 10 سنين كانوا ومازالوا صوت للشباب وقائد للحرية والديمقراطية... شكراً".

وفى هذا الإطار، أكد شريف الروبي، المتحدث الرسمى باسم حركة 6 إبريل "الجبهة الديمقراطية"، استمرار الحركة فى طريقها كحركة نضال شعبي، تجابه النظام السياسي، أى كان هذا النظام السياسى طالما يعمل على التضييق على الحقوق والحريات الخاصة للشعب المصرى، وأن كافة أمور التضييق الأمنى والسياسى لن تحيدهم عن طريق الشارع السياسى على الرغم من كل ما يتعرضون له منذ تأسيس الحركة، منذ عشر سنوات كاملة.

ووجه الروبى، التهنئة لنفسه ولجميع الأعضاء داخل حركة 6إبريل بشقيها سواء جبهة أحمد ماهر، أو الجبهة الديمقراطية، على ما قامت به من رواج داخل الشارع السياسى تسبب فى قيام ثورتين، ولا تزال تواجه النظام السياسى الحالى بكل ما يقوم به من تهديد وحبس وتهديد لأعضائها داخل الحركة، والتى يواجه مؤسسها أحمد ماهر تهديدات بشكل مستمر، بالإضافة إلى المتحدثين والمنتمين أو حتى المقربين منها خطر السجن، مشيرًا إلى أنها ضريبة من يدافع عن الفلاح والكرامة والشعب وحق العامل والعيش والحرية..على حد قوله.

بينما قال أحمد ماهر، مؤسس الحركة، إن "يوم 6 إبريل 2008 كان أحد شرارات الثورة، وكان إنذار إن الجماهير ممكن تخرج فجأة بدون تنظيمات سياسية ورغم الحصار والرقابة وتأميم الحياة السياسية، محدش سمع فتكرر الخروج بشكل أكبر وأشمل وأعظم فى 25يناير. وللأسف لسه محدش عايز يسمع" .

وأضاف ماهر، "وتحية لكل من انتقدنا ولفت نظرنا لأخطاء أو تقصير، وكل من حاول النصح والإصلاح .

وبنتأسف لو كان ردنا عنيفًا أو غاضبٍا فى يوم من الأيام، الانتقاد نفعنا كتير. أياً كانت نوايا الناقد، اتعلمنا كتير، وأدينا لسه بنتعلم . على حد قوله".







