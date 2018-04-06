» الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخًا باليستيًا فوق نجران

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خالد الشرقاوي
اعترض الدفاع الجوي السعودي صاروخًا باليستيًا فوق نجران، مساء الجمعة، بحسب ما أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية في خبر عاجل لها.
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