هل تُنقل تبعية «السكة الحديد» للقوات المسلحة؟

06 أبريل 2018 - 09:53 م

اقترح برلمانيون، فصل مرفق السكك الحديدية عن وزارة النقل، ونقل تبعيتها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لفترة زمنية محددة؛ حتى يتم تطويرها وتحديثها، عارض آخرون ذلك المقترح؛ لمخالفته الدستور والقانون، وكذلك لعدم تحميل الجيش عبءً جديدًا، لا سيما أنه تم إسناد إدارة ملفات عديدة له منذ اندلاع ثورة الـ25 من يناير.

وقال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وصاحب المقترح، إن الحل الوحيد لإنقاذ هذا المرفق هو دخول القوات المسلحة فى عمليات التطوير والتحديث، مؤكداً أن السبب الرئيسى فى فساد ذلك المرفق وانهياره وكثرة حوادثه يرجع إلى "فساد الذمم وسوء الأداء" -على حد تعبيره.

وتساءل زين الدين، فى طلب إحاطة إلى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، عن خطط الحكومة بشأن إصلاح مرفق السكك الحديدية، وعن وسائل تمويل هذه الخطط وعن المدة الزمنية الخاصة بعمليات تطويرها؟.

ووصف تصريحات وزير النقل، حول أن 78% من جرارات السكك الحديدية تعمل منذ السبعينيات والثمانينيات، ولدى الهيئة 1100 عربة دخلت الخدمة منذ 40 عامًا، وتطوير المرفق يحتاج إلى 55 مليار جنيه بالـ"صادمة".

خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، وتكتل «25-30»، قال إنه لا يجوز تطبيق ذلك المقترح؛ لمخالفته الدستور والقانون، لا سيما بعد أن وافق مجلس النواب، على قانون يسمح بدخول استثمارات إلى تلك الهيئة.

وأشار شعبان، خلال حديثه لـ"المصريون"، إلى أن ذلك القانون يُمهد لخصخصة جزء من ذلك القطاع، منوهًا بأنه بموجب ذلك القانون صار ملكية عامة وخاصة، وبالتالى لا يجوز إسناد إدارته للقوات المسلحة من أجل تطويره وتحديثه.

عضو مجلس النواب، نوه بأن الجميع يعلم أن الجيش بما لديه من قدرات وإمكانيات، لديه الاستطاعة على تطوير وتجديد تلك المؤسسات فى أسرع وأكمل وجه، لكن بعد ذلك القانون الذى صدر مؤخرًا، بات الأمر غير جائز.

ولفت، إلى أنه كان من المفترض على كل من يدعو أو يقترح نقل تبعية ذلك المرفق للقوات المسلحة، الانتباه لذلك القانون، خاصة من يطالب بذلك من أعضاء مجلس النواب.

أما، سعيد حنفى شبابيك، عضو مجلس النواب، رأى أن إسناد مرفق السكك الحديدية للقوات المسلحة، أمر جيد، لكن لا يجب العمل به؛ حتى لا تتم إضافة أعباء جديدة عليها، فى ظل الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، والتى تحتاج إلى أن يكون تركيزه وجهده مكثفًا على الحدود.

شبابيك، أوضح فى تصريحه لـ"المصريون"، أن المقترح ينم عن ثقة زائدة فى القوات المسلحة، ويُشير أيضًا إلى أنها قادرة على إنهاء كافة المهام الموكلة إليها على أكمل ما يكون، منوهًا بأن أزمة مرفق السكك الحديدية تحتاج إلى وقت طويل لتجديده وتطويره، ولذلك من الأفضل السماح للقطاع الخاص والاستثمارات بالدخول والمشاركة فى تطويره، وترك الجيش يتفرغ لمهامه الأساسية.

عضو مجلس النواب، لفت إلى أنه منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، تم تحميل القوات المسلحة أعباء عديدة، وملفات كثيرة؛ نظرًا لعدم وجود من يستطيع القيام بها، وبالتالى يجب السماح لها بإنهائها والتفرغ بعد ذلك لمهامه الأساسية، وحماية الحدود، ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التى تُهدد أمن وسلامة البلاد.