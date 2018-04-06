موسكو: سنرد على كل الخطوات المعادية لروسيا

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شدّدت روسيا، مساء الجمعة، على أنها لن تبقي أي خطوات معادية ضدها من دون رد، وذلك تعليقاً على عقوبات جديدة فرضتها ضدها الولايات المتحدة الأمريكية.
ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن "موسكو تنصح واشنطن بالتخلص بسرعة من الوهم أنه يمكن التحدث مع روسيا بلغة العقوبات".
وأضافت الوزارة في بيان أن "إجراءات الضغط لن تغيّر من مسار روسيا الذي اختارته".
فيما لفتت الخارجية الروسية إلى أن "الديمقراطية الأمريكية تتراجع".
وذكر البيان "كما لوحظ مراراً، لن تفيد أية تدابير للضغط على روسيا لتغيير المسار المختار".
وفي وقت سابق الجمعة، فرضت واشنطن عقوبات بحق 38 شخصاً وكيانًا روسياً، على خلفية دعم موسكو للنظام السوري، واستمرار احتلالها لشبه جزيرة القرم، وشرقي أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات تشمل "17 مسؤولاً حكومياً روسياً، وسبعة رجال أعمال مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، إضافة إلى 13 شركة إحداها حكومية لتصدير السلاح، وبنك تابع لها".
وتأتي عقوبات اليوم في ظل تصاعد الأزمة بين موسكو وعدد من العواصم الغربية، بينها واشنطن، على خلفية اتهام لندن لموسكو، الشهر الماضي، بتسميم العميل الروسي السابق، سيرغي سكريبال، وابنته، داخل بريطانيا، وهو ما تنفيه روسيا.
وطردت لندن وواشنطن وأكثر من 20 عاصمة غربية حليفة قرابة 150 دبلوماسيًا روسيًا، وفي المقابل أمرت موسكو بطرد العدد نفسه من الدبلوماسيين الغربيين لديها.
وكانت واشنطن قد فرضت، في 16 مارس/ آذار الماضي، عقوبات على 19 روسياً، بتهمة شن هجمات إلكترونية، والتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، التي فاز بها دونالد ترامب، على حساب منافسته هيلاري كلينتون. -

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