"علام" يرد على دعوة عماد أديب للمصالحة مع الإخوان

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دفتر أحوال الوطن

اللواء فؤاد علام
اللواء فؤاد علام

المصريون ـ متابعات

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أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يضمن وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعتبر قراراته ملزمة لأي جهة رسمية، مشيرا إلى أن المجلس تحت رئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح "علام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، على ضرورة تحديد الهدف الاستراتيجي من مواجهة جماعة الإخوان المسلمين في الفترة القادمة، موضحا: "هل تريد الدولة إبعاد الإخوان أم سجنهم أم تنصح وترشد، هذا هو السبيل الوحيد لتحليل الجماعة".
وبشأن دعوة الإعلامي عماد الدين أديب، التحاور مع المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين أكد إن "هناك عناصر من الجماعة خرجت، وكانوا سلاح على رقاب الإخوان المسلمين".

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