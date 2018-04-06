"علام" يرد على دعوة عماد أديب للمصالحة مع الإخوان

06 أبريل 2018 - 11:44 م

أكد اللواء فؤاد علام، الخبير الأمني، أن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف يضمن وضع استراتيجية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف، وتعتبر قراراته ملزمة لأي جهة رسمية، مشيرا إلى أن المجلس تحت رئاسة رئيس الجمهورية.



وأوضح "علام" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، على ضرورة تحديد الهدف الاستراتيجي من مواجهة جماعة الإخوان المسلمين في الفترة القادمة، موضحا: "هل تريد الدولة إبعاد الإخوان أم سجنهم أم تنصح وترشد، هذا هو السبيل الوحيد لتحليل الجماعة".

