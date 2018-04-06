  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر12:12 ص
بحث متقدم
سد النهضة

الكشف عن معلومة خطيرة بشأن مفاوضات سد النهضة

اللواء فؤاد علام

"علام" يرد على دعوة عماد أديب للمصالحة مع الإخوان

لعبة الحوت الأزرق

خبير يكشف الحقيقة الكاملة وراء لعبة الحوت الازرق

مصطفى يونس وأبو تريكة

مصطفى يونس يفتح النار على "أبو تريكة" لهذا السبب

رئيس هيئة السكة الحديد: "معندناش قطارات vip "

هل تُنقل تبعية «السكة الحديد» للقوات المسلحة؟

شالوم يروشالايمي، الخبير السياسي والأكاديمي الإسرائيلي

العلاقة بين القاهرة وتل أبيب «نفور متبادل»

سد النهضة

هل تشن مصر حربًا على إثيوبيا بعد 30 يومًا؟

شم النسيم

«الإفتاء»: الأجر والثواب لمن احتفل بـ«شم النسيم»

عباس كامل

عباس كامل يخوض مفاوضات «الفرصة الأخيرة» للمصالحة

جمال عبدالناصر

هكذا دعم «عبدالناصر» مشروع إسرائيل النووي

بالفيديو..

خبير يكشف الحقيقة الكاملة وراء لعبة الحوت الازرق

آخر الأخبار

لعبة الحوت الأزرق
لعبة الحوت الأزرق

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

طلب إحاطة لوزير الاتصالات لحظر «الحوت الأزرق»

#

تفاصيل جديدة عن ضحية "الحوت الأزرق"

#

البرلمان يحذر من لعبة أخطر من "الحوت الأزرق"

#

خبير يكشف معلومة خطيرة عن "الحوت الأزرق"

أوضح الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، أن مخترع لعبة الحوت الأزرق يعاني من اضطرابات نفسية حادة، ودرس علم النفس جيدًا، وقال: "عايز أتخلص من حثالة المجتمع".
وأضاف "فرويز"، خلال حواره مع فضائية "المحور" مساء الجمعة، أن لعبة الحوت الأزرق عبارة عن انتحار بالبطئ.
ولفت إلى أن الحوت الأزرق عندما يكتئب ينتحر، ولذلك سميت اللعبة بـ"الحوت الأزرق".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» معلومة خطيرة عن ضحايا تسريب"الفيسبوك"
» روسيا: استئناف الطيران لمصر يشكل قلقًا كبيرًا لنا
» تهنئات واعتذارات لـ6أبريل على "تويتر"
» "إيكونوميست" تفجر مفاجأة كبرى عن نسب الملكة إليزابيث
» «الأزهر»: ندعم الشعب الفلسطينى ضد جرائم إسرائيل
» بنجلاديش تبني مساجد «نموذجية» بمليار دولار لمكافحة التطرف
» جزار يذبح سائق "توك توك" حتى لا يفضحه
» فلسطين تدعو لتحرك دولي لوقف «وحشية إسرائيل»
» بالفيديو.. «شيكابالا» يسجل هدفًا للرائد في مرمى الفيحاء
» «حماس»: ولينتظروا زحفنا قريبًا
» «صلاح» جعل مشجعي توتنهام يفعلون هذا الشيء

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • فجر

    04:16 ص

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك