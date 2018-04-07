تعليق ناري لـ"البرادعي" بشأن سد النهضة وتيران وصنافير

07 أبريل 2018 - 12:41 ص

علق المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية والمرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية بمصر، محمد البرادعي، على قضيتي سد النهضة، وجزيرتي تيران وصنافير.

وقال البرادعي في تغريدات عبر "تويتر"، إن "سد النهضة والجزر وغيرهما قضايا مصيرية لا يختلف أي مصري على ضرورة حماية حقوقنا فيها، ومن المحزن ألا يَكُون هناك اتفاق في الرأي بشأنها وكيفية معالجتها".



ورأى البرادعي أن "الإجماع الوطني في تلك القضايا ضرورة للحاضر وتأمين للمستقبل".



وتابع البرادعي: "المشكلة الرئيسيّة هي في كيفية التعامل معها". مضيفا أن "الإهمال لعقود طويلة، ثم التناول بأسلوب عفوي غير شفاف وغير مهني، ودون خطة طويلة الأجل وبلا فهم لقيمة الشرعية الدستورية والقانون الدولي، وتضارب في الاختصاصات والأقوال والاكتفاء بتصريحات مبهمة تنقصها الدقة ويغيب عنها المنطق".



وأضاف: "ما زالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه باتباع آليات الحكم الرشيد وتشكيل لجان مستقلة تضم خبراء في كافة المجالات تحدد بأسلوب علمي وشفاف".

