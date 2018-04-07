رفعت يكشف هوية الشخص الذي بعث أديب برسالة المصالحة

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المصالحة مع الإخوان

كشف الدكتور خالد رفعت - مدير مركز طيبة للدراسات السياسية - عن وجود شخص طلب من الإعلامي عماد الدين أديب أن يطرح ملف المصالحة مع الإخوان على الفضائيات .

وقال "رفعت" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : "عماد يا اديب ارجع لندن للي بعتك ببالونة الاختبار وقول له المصريين رافضين يتصالحوا مع قتلة أبنائهم".

وواصل رفعت سخريته من مواقف "أديب" قائلًا: "عماد اديب ايام مبارك : "مبارك حقق في 30 سنه مالم تحققه مصر منذ عام 1805" .. عماد أديب فى حواره مع مرسي : " مرسي حقق في سنه مالم يحققه مبارك في 30سنين" .. عماد أديب أيام السيسي: " إنجازات السيسي أحتاج 3 أيام عشان أعرضها ويستحق فترات رئاسة عديدة".

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