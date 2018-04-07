» كم سيحصل الحكام المشاركون في كأس العالم؟

07 أبريل 2018 - 06:56 ص

أورد موقع UOL Esporte البرازيلي تقريرا عن الأجور التي سيحصل عليها الحكم المشاركون في كأس العالم القادم بروسيا .



وقال الموقع إن الحكام سيحصلون على رواتب مختلفة، بحسب تقييمهم من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والذي يعتمد في التقييم بصورة كبيرة على الخبرة والأداء الوظيفي.



وأضاف الموقع أن حكاما مثل فيليكس بريش الألماني، وجنيد جاقر التركي، ونيستور بيتانا الأرجنتيني سيتقاضون رواتب تصل إلى 57 ألف يورو، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

وسيتقاضى كذلك الحكام المساعدون حوالي 20 ألف يورو بالإضافة لـ1600 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن الضغوط الكبيرة التي سيتعرض لها الحكام في البطولة نتيجة لدورهم الكبير على أرض الملاعب، دفع "فيفا" لزيادة الرواتب والأجور لهم، حيث سيدير مباريات البطولة 36 حكما رئيسيا إلى جانب 63 حكما مساعدا.