ضبط تشكيل عصابي لسرقة ماكينات الري ومواتير المياه ببني سويف

07 أبريل 2018 - 09:06 ص

ضبطت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بني سويف تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري ومواتير المياه بدائرة مركز إهناسيا غرب بني سويف وتعددت البلاغات أمام اللواء جرير مصطفي مدير أمن بني سويف تفيد سرقة ماكينات الري مواتير المياه الخاصة بهم.



كشفت تحريات اللواء ممدوح أبو زيد مدير المباحث الجنائية عن أن وراء هذه السرقات تشكيل عصابي يضم كلاً من "شعبان. ذ. ع." 22 سنة فلاح ومقيم سدمنت الجبل و"رمضان. ر. ع." 20 سنة، عاطل و"عصام. س." 23 سنة عاطل، ومقيم قرية النويرة و"محمد. ع." 27 سنة تاجر خرده، ومقيم قرية شرهي بالإضافة إلى متهمان أخران يساعدونهم في تصريف المسروقات وهما "عصام. ع." ، و"محمد. ع".



وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على 2 ماتور كهرباء، وماكينة مياه مبلغ بسرقته وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.