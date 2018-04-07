أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم

07 أبريل 2018 - 09:10 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 أبريل مارس في البنوك.

وسجل الدولار الأمريكي 17.62 للشراء، و17.72 جنيه للبيع، اليورو 21.58 جنيه للشراء 21.70 جنيه للبيع، والجنيه الاسترليني 24.69 جنيه للشراء، و24.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.70 جنيه للشراء، و4.72 جنيه للبيع، الدرهم الإماراتي 4.79 جنيه للشراء، و4.82 جنيه للبيع، والدينار الكويتي 58.73 جنيه للشراء، و59.08 جنيه للبيع.

وأضاف متعاملون، أن سعر الدولار في السوق السوداء، بدأ في الانخفاض، خلال الفترة الحالية نتيجة انخفاض سعر الدولار في البنوك، وقلة الطلب عليه.

ويتوقع محللون أن يشهد الـدولار موجة جديدة من التراجع خلال الأسابيع المقبلة في ظل تراجع الطلب على العملة وارتفاع تدفقات العملات الصعبة على البنوك.