38 موظفًا بمستشفى ببا يحررون محضرًا لعدم صرف رواتبهم

07 أبريل 2018 - 09:13 ص

حرر 38 موظفًا متعاقدًا بمستشفى ببا المركزى محضرًا رقم 2091بعدم صرفهم رواتبهم الشهرية عن شهر فبراير ومارس الماضيين وكشف الموظفون عن أنهم متعاقدون مع مديرية الصحة للعمل بمستشفى ببا المركزى وأنهم يتضررون من وزارة الصحة، ومدير الادارة الصحية بمركز ببا ومدير الوحدة الحسابية ومسئول الموازنة بالصحة لعدم صرفهم رواتبهم لمدة شهرين لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى ديوان عام محافظة بنى سويف ولم يتم الصرف لهم.



وطلبوا من مديرية الأمن إثبات حالة وأنهم لم يوقفوا العمل بالمستشفى والعمل مستمر. قال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن وزارة المالية غيرت النظام الإلكتروني "السيستم" الخاص بها وهذا الموضوع على مستوى الجمهورية وهذا النظام الجديد "المعروف بالدفع الإلكتروني" الذي تتبعه وزارة الماليةـ أدى لتأخر صرف الرواتب للعاملين وعند انتهاء تعديل هذا النظام سيتم صرف الرواتب للعاملين وأن الموضوع يتم متابعته من قبل مسئولى الصحة والمحافظة.