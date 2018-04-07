  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر10:42 ص
بحث متقدم
ارشفية

وقف برنامج بسبب تكفير رئيس حزب إسلامي "اليساريين"

والدة الضحية

تفاصيل مثيرة عن الساعات الأخيرة لانتحار نجل الفخرانى

تأجيل دعوى عودة "أحمد سليمان" للقضاء لـ17 أغسطس

بلاغ يتهم وزير العدل الأسبق بإهانة القضاء

محمد صلاح

خطة جديدة من "الريال" لضم محمد صلاح

الإعلامي جابر القرموطي

"القرموطي" يوجه رسالة لـ"الإخوان" بـ"الأحذية"

سقوط عامل بحوزته كمية كبيرة من العملات الأجنبية بقنا

أسعار العملات العربية والاجنبية اليوم

حمدي الفخراني

أول صورة لنجل "حمدي الفخراني" المنتحر و 9 أسرار جديدة

عبدالله السعيد

القيعي يروي سر مثير عن توقيع السعيد للزمالك

عماد جاد

برلماني يكشف مفاجأة عن حديث "أديب" عن المصالحة

أدرعي

أفيخاي أدرعي يحذر من انتشار الكفر والفساد

38 موظفًا بمستشفى ببا يحررون محضرًا لعدم صرف رواتبهم

قبلي وبحري

بنى سويف
بنى سويف

مصطفى البحار

أخبار متعلقة
#

"التضامن": صرف معاشات 1.4 مليون مستفيد

#

إصابة 38 شخصًا في زلزال ضخم غرب إيران

#

إحالة 98 موظفًا بمستشفى ديرمواس المركزي بالمنيا للتحقيق

#

«وزير الصحة»: شهر مكافأة للعاملين بمستشفى بني سويف العام

حرر 38 موظفًا متعاقدًا بمستشفى ببا المركزى محضرًا رقم 2091بعدم صرفهم رواتبهم الشهرية عن شهر فبراير ومارس الماضيين وكشف الموظفون عن أنهم متعاقدون مع مديرية الصحة للعمل بمستشفى ببا المركزى وأنهم يتضررون من وزارة الصحة، ومدير الادارة الصحية بمركز ببا ومدير الوحدة الحسابية ومسئول الموازنة بالصحة لعدم صرفهم رواتبهم لمدة شهرين لافتين إلى أنهم تقدموا بشكوى إلى ديوان عام محافظة بنى سويف ولم يتم الصرف لهم.

وطلبوا من مديرية الأمن إثبات حالة وأنهم لم يوقفوا العمل بالمستشفى والعمل مستمر. قال الدكتور عبدالناصر حميدة السعيطى وكيل وزارة الصحة ببنى سويف إن وزارة المالية غيرت النظام الإلكتروني "السيستم" الخاص بها وهذا الموضوع على مستوى الجمهورية وهذا النظام الجديد "المعروف بالدفع الإلكتروني" الذي تتبعه وزارة الماليةـ أدى لتأخر صرف الرواتب للعاملين وعند انتهاء تعديل هذا النظام سيتم صرف الرواتب للعاملين وأن الموضوع يتم متابعته من قبل مسئولى الصحة والمحافظة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل أغلق باب الإصلاح والتغيير في مصر ؟

جمال سلطان

ولع الإسلاميين بتأسيس تنظيمات !!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

هكذا يقدرون الحريات

د. عبد الآخر حماد

يوم تفر الرسل

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» رسالة مؤثرة من ابنة الحاجة سعدية لـ"السيسي "
» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم
» ارتفاع درجات الحرارة اليوم والعظمى تسجل 30 درجة
» ممثلة تتعفن وهي حية .. تعرف على السبب
» سيدة تضع مولودها في حمام مطار بيروت
» قبر "فيلسوف الإسلام" يعاني من الإهمال الشديد
» شعرة بيضاء تفجر أزمة بالأسرة الملكية البريطانية
» كم سيحصل الحكام المشاركون في كأس العالم؟
» والدة رونالدو توزع أكلة عربية شهيرة احتفالا بمقصية نجلها
» جوارديولا لجماهير اليونايتد: نجمكم عرض نفسه علينا ورفضناه
» سر مقاطعة عدد ضخم من "البلجيك" لـ"فيس بوك"

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك