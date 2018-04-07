خطة جديدة من "الريال" لضم محمد صلاح

07 أبريل 2018 - 09:34 ص

كشفت وسائل إعلام أسبانية عن خطة نادي ريال مدريد لضم اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي للاستفادة من قدراته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "دياريو جول"، إن ريال مدريد يعتزم تقديم عرضاً مغرياً لإدارة ليفربول من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح الصيف المقبل، حيث يتضمن هذا العرض إنتقال إيسكو لاعب وسط الفريق الملكى إلى ليفربول بجانب دفع 50 مليون يورو نظير التعاقد مع محمد صلاح.

وأضاف فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد، أنه يرى أن قيمة ايسكو حالياً تصل لـ 100 مليون يورو وبجانب دفع 50 مليون يورو آخرين، سيصل إجمالي صفقة التعاقد مع محمد صلاح إلى 150 مليون يورو، لاسيما وأن رئيس النادى يدرك جيداً أن إدارة ليفربول لن تترك اللاعب المصري بملبغ أقل من صفقة إنتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وأضاف بيريز،:"محمد صلاح يحظى بإعجاب زين الدين زيدان المدير الفنى لنادى ريال مدريد، كذلك النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو"، فى حين يرى يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول أن إيسكو الذى كشف فى وقت سابق أنه لا يحظى بثقة مدرب الريال سيشكل إضافة قوية للريدز، الأمر الذى يعزز من إمكانية إتمام الصفقة.