أول تعليق من حسن شحاتة عن تدريب القلعة الحمراء

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أشاد المدير الفني السابق للمنتخب الوطني حسن شحاتة، بالجهود التي يبذلها حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي لافتًا إلى أنه يعد من أفضل المدربين في الدوري العام.

وأكد "شحاتة" خلال برنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي"، تقديم سمر يسري، أنه لا يمانع في تدريب النادي الأهلي حال إذا عرض عليه، وسيوافق على الفور لكونه مدربًا محترفًا.

وأضاف: "حسام البدري هو أفضل مدرب في مصر حاليًا وحسام حسن أيضًا من أفضل المدربين في الدوري العام، مشيرًا إلى أن إيهاب جلال يوضع في المرتبة الثانية بحسب وضعه في جدول الدوري".

ولفت: إلى أن كرة النادي الأهلي تحمل المتعة مع حسام البدري أكثر من مانويل جوزيه، لافتًا إلى أن فريقه يقدم كرة ممتعة.


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