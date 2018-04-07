كيف يقنع "الحوت الأزرق" ابنك بالانتحار؟

07 أبريل 2018 - 09:45 ص

كشف المهندس وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، عن أن القائمين على لعبة "الحوت الأزرق"، يقومون بتهديد اللاعب، إذا حاول فضح الأمر.

وأوضح "حجاج" خلال لقائه مع قناة الحدث الفضائية، أن هذه اللعبة تحصل على بيانات ومعلومات من على هاتف الشخص الذي يلعب اللعبة، وتستطيع معرفة ما إذا كان أبلغ آخرين أم لا، ويحصلون منه على معلومات خاصة بأهله وذويه، وتهديده بهذه المعلومات.

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أنهم يقنعون الشخص بأنه بانتحاره يفدي والديه، وأنه مجرد كائن "زائد" على المجتمع وليس له قيمة، والتخلص من حياته أمر مهم.