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بالصور.. شرف والنشار يشاركان عبلة الكحلاوى حفل يوم اليتيم

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الاحتفال بيوم اليتيم
الاحتفال بيوم اليتيم

أمينة عبد العال

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يوم اليتيم

عصام شرف

عبلة الكحلاوي

احتفلت جمعية الباقيات الصالحات بالمقطم، برئاسة الدكتورة عبلة الكحلاوي، بـ"يوم اليتيم"،  وشارك في الاحتفالية مبادرة "همة الشباب"، وحضور الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق والدكتور محمد النشار رئيس التعليم العالي الأسبق والمهندس عادل سلامة مستشار القيادة ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والسفير سامح لطفي رئيس العلاقات الدولية والمراسم بمجلس النواب وسفير النوايا الحسنة.

وتضمن الحفل عدد من الفقرات منها تلاوة القرآن الكريم وفقرات ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى فقرة فنية قدمها فريق "كلمات باند" بقيادة المايسترو أحمد حامد وتكريم الأطفال وأبناء شهداء الواجب.

كما شهدت الاحتفالية حضور الدكتور وائل قابيل رئيس مجلس إدارة مجموعة لاكجيري للاستثمارات المالية، والنائب طارق الخولي والدكتورة آمنة فزاع رئيس جمعية المرأة الأفريقية بالقاهرة والدكتور هبه البشبيشي الباحثة في الشؤون الأفريقية واللواء أحمد أبو الفضل مدير أمن مدينة الإنتاج الإعلامي والدكتور محمد عزام من الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور عبد العزيز حمدى رئيس قسم اللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة.

يذكر أن مجمع" الباقيات الصالحات" يخدم عدد كبير من الفئات الأكثر احتياجًا من المسنين مرضى الزهايمر والأيتام، والأطفال مرضى السرطان، بالإضافة إلى مستشفى الباقيات الصاحات وهى أكبر مستشفى طبي لعلاج الألم.










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