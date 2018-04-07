» "أجايي" يطلب رفع راتبه إلى هذا الرقم

07 أبريل 2018 - 09:55 ص

رحب النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي بالبقاء في الفريق وعدم الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية القادمة لكن بشرط تقديره ماليًا خصوصًا بعد العروض التي تلقاها من أندية خارجية وصل قيمة عرض أحدها إلى مليون ونصف دولار في الموسم.

وطالب اللاعب من النادي الأهلي رفع راتبة إلى 1.3 مليون دولار ما يوازي 25 مليون جنيه في الموسم الواحد.

وتبلغ مدة عقد اللاعب مع القلعة الحمراء أربعة مواسم بدأت صيف 2016 قادمًا من الصفاقسى التونسى.

ويدرس مسئولو القلعة الحمراء عرض اللاعب النيجيرى للبت فيه خلال الفترة المقبلة خاصة أن حسام البدرى يرغب فى الإبقاء عليه لحاجة الفريق لجهوده.