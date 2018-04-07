تفاصيل مثيرة عن الساعات الأخيرة لانتحار نجل الفخرانى

07 أبريل 2018 - 09:59 ص

أعربت والدة الشاب خالد الفخراني، الذي فارق الحياة منتحرًا، عن اندهاشها من واقعة انتحار نجلها، وصفا اياه قائلة: "كان ملاك بيمشي علي الأرض والجيران ومعلميه، وأصدقائه وكل من تعامل معه يشهد له بهذا".

واستكملت والدة الضحية حديثها باكيًا ببرنامج "دنيا ثانية"،المذاع عبر فضائية "LTC"، مع الإعلامية فاطمة آخر لقاء جمعنا قام خلاله باطلاعي على درجاته في الامتحانات وكان سعيدًا بتفوقه وتحقيقه الدرجات النهائية في جميع المواد الدراسية، وقام بتقبيل يدى".

وتستطرد الأم المكلومة راوية أخر اللحظات الأخيرة قبل الانتحار قائلة: "قمت بطرق باب حجرته المغلق، ولكنه لم يجيبني وسمعت صوت آيات من القراّن الكريم يخرج من الحجرة ثم فوجئت بانتحاره بعد استنجادي بحارس العقار الذي قام بكسر زجاج الحجرة".

واختمت أم الضحية حديثها وهي في حالة بكاء شديدة علي فراقة نجلها مؤكدةً: "لم يشتك منه أحد قط ولم يدخل في خلافات أو مناوشات مع أحد مثل الجيل الحالي من الشباب". وكان خالد، نجل عضو البرلمان السابق حمدي الفخراني، قد انتحر شنقًا جراء ممارسته للعبة "الحوت الأزرق"، والتي تحرض على العنف وقتل النفس.