إعلامي بـ"الشرق" يكشف مفاجآت عن تلقيه عروضا للعودة

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كشف سامى كمال الدين، الإعلامى بقناة الشرق، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين، عن تلقيه عرضًا من مصر للعودة إليها بعد فصل الكثير من موظفى القناة.

وأضاف فى تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": "تلقيت عرضًا للعودة إلى مصر ومعى كل من تم فصله الشهر الماضي من قناة الشرق والـ9زملاء الذين وضعوا فى قائمة الأمس".

وتابع "كمال": "يكابدنى الشوق إليك يا مصر لكنى لن أعود لتأييد الوضع الذى يحدث بمصر، حتى وإن شحّت أمام مساجد تركيا".

واختتم تدوينته بقوله: "اعتذر عن حلقة اليوم من برنامج فى المليان تضامنًا مع زملائي".

وتفاعل رواد تويتر حول تدوينة "أبو علي": "أخى سامى هذا عمل ودائمًا هناك رؤية للملاك والإدارة فى أى عمل والمعارضين خارج مصر لم يتركوا مصر من أجل العمل فى قناة الشرق إنما من أجل مبادئ وقيم".

وأضاف آخر: "اللهم أغنيك من عند إن شاء الله ويرزقك من غير حساب".

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