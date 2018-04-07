إحالة مسئول التراخيص بحي النزهة للجنايات في واقعة رشاوى

07 أبريل 2018 - 12:08 م

قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة مسئول التراخيص بحي النزهة إلى محكمة الجنايات وذلك لاتهامه بتلقي رشاوى مقابل استصدار تراخيص عمل لبعض الأشخاص.

ووجهت النيابة للمتهم بصفته موظف عموميا - مسئول تراخيص المحلات بحي النزهة- طلب واخذ لنفسه عطية لأداء عمل بزعم أنه من أعمال وظيفته بأن طلب من نيفين محمود محمد محمود مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة أخذ منها مبلغ عشرة آلاف جنيه مقابل استصدار ترخيص تشغيل محل خاص بها، وأن المتهم اعترف خلال التحقيقات بطلبه الرشوة وبصحة التسجيلات الدائرة بينه وبين صاحبة الطلب كما أكد تقرير خبير الأصوات مطابقة صوت وصورة المتهم والشاهدة الثانية للصوت والصورة المنسوبين إليهما.