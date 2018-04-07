بالفيديو.. الحقيقة الكاملة وراء لعبة الحوت الأزرق وقتل الأطفال والشباب

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كشف الدكتور جمال فرويز  استشارى الطب النفسى،  النقاب عن لعبة الحوت الأزرق وأصلها وسر تسميتها بهذا الاسم والهدف منها خلال لقائه اليوم الجمعة ببرنامج "آخر الأسبوع" على قناة المحور مع الإعلامية دينا يحيى

وقال د.جمال فرويز: إن سبب تسمية لعبة الحوت الأزرق بهذا الأسم يرجع إلى أن الحوت عندما يكتئب يذهب إلى شاطئ البحر لينتحر ويموت.

وأشار إلى أن مصمم هذه اللعبة الشاب الروسى الدارس لعلم النفس هو مختل عقليًا ويريد التخلص من الناس الحثالة كما وصفهم موضحًا فرويز أن اللعبة تقوم على الاختبارات النفسية أولاً لاكتشاف المرضى واختيارهم لأداء اللعبة.

وتابع د.جمال فرويز: أن اللعبة تستهدف المراهقين من سن 12 إلى 21 عامًا ظن وتقوم بإعطائهم أوامر تجعله مضطرب نفسيًا وتؤدى به إلى الانتحار.

ولفت فرويز أن الظروف النفسية والضغوط الأسرية والاجتماعية تلعب عاملاً أساسياً حول لجوء المراهق إلى مثل هذه الألعاب الخطيرة .

ونصح الآباء والأمهات بضرورة التقرب إلى الأبناء ومتابعتهم معالجة مشاكلهم قائلاً: يجب على الأم أن تعامل أبنائها بكياسة وفطنة وكذلك الأب يُصاحب أبنائه وزملائهم أيضاً .

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