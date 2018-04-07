حسن شحاتة: مدربو الزمالك "مرتزقة"

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عنف الآلف مسكن

أحداث عنف الآلف مسكن

انتقد الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، طريقة الاستغناء عن أحمد حسام ميدو وحازم إمام من نادي الزمالك كلاعبين لا تليق بحجم نجوميتهما، قائلا: "ما زلت مستاء من الإدارة الفنية للقلعة البيضاء جراء ذلك".

وأضاف "شحاتة" خلال استضافته برنامج "أنا وأنا"، المذاع على قناة "أون إي"، مساء أمس الجمعة، تقديم سمر يسري: "إن جميع المدربين الأجانب الذين دربوا نادي الزمالك الفترة الأخيرة مرتزقة وكل ما يشغلهم الأموال والذهاب للخليج على حساب القلعة البيضاء فالمسئولية الأولى في انهيار النادي تقع على المديرين الفنيين وليست الإدارة".


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