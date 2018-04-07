» هل يهتم الشعب بالمصالحة مع الإخوان؟

07 أبريل 2018 - 12:15 م

طرح دكتور محمود خليل، رئيس قسم الصحافةـ، بكلية الإعلام بجامعة القاهرة تساؤلات حول مدى اهتمام الشعب المصرى الآن بفكرة المصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين التى تم ترويجها بهذه الأيام على الساحة السياسية قائلاً: "هل الشعب يهتم بأمر المصالحة؟".

وأضاف خليل خلال مقاله الذى نشر بالوطن تحت عنوان "المصالحة مع من؟" أن اختفاء الاخوان من الشارع جعل المواطن يفقد تركيزه معهم، ويوجه بوصلة تفكيره إلى السلطة وتركيز المواطن مع السلطة أخذ فى المجمل العام شكلاً اقتصادياً وأصبح يصرف المواطن صرفاً جميلاً عن التفكير فى أمر المصالحة بين السلطة الحاكمة والإخوان فكما أكل الغلاء دخل المواطن اكل تركيزه فى الموضوع .

ومضى أستاذ الإعلام قائلا: "لم يلتفت أغلب المواطنين العاديين إلى حديث المصالحة مع الإخوان الذى راج إعلاميًا قبل بضعة أيام وأجد أن حديث البعض عن أن الشعب هو وحده الطرف القادر على إبرام هذه المصالحة من عدمها مضحك بعض الشىء لأنه مرهق اقتصاديًا".