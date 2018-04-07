النقض ترفض طعن النيابة وتؤيد براءة 5 متهمين بالتظاهر بالزقازيق

شيماء السيد
قضت محكمة النقض برئاسة المستشار فتحي جودة، برفض الطعن المقدم من النيابة العامة ضد 5 متهمين بالتظاهر بالزقازيق وتأييد قرار محكمة الجنايات ببراءتهم.
كانت محكمة جنايات الزقازيق قضت ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهم من تهم التظاهر بدون تصريح.
والمتهمون هم: أحمد محمد مصطفي وعز الدين عبد اللطيف ومحمد أحمد حسن وعبد الرحمن السيد إبراهيم وخالد محمد محمود.
كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم التظاهر بدون تصريح وتعطيل مصالح المواطنين وتكدير السلم العام.
عصر03:36 م
فجر
04:16
شروق
05:42
ظهر
12:02
عصر
15:36
مغرب
18:23
عشاء
19:53