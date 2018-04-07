شاهد.. فيديو لـ"أبو تريكة" يثير ضجة

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مطار القاهرة

النادي الاهلي

ابو تريكة

محمد ابو تريكة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"  مقطع فيديو قديم للأسطورة المصرية اللاعب الشهير، محمد أبو تريكة،  نجم  النادي الاهلي  المعتزل أثناء وجوده  في مطار القاهرة  لتنتشر شائعة  وصول اللاعب لمصر .

ويظهر في المقطع المتداول  أبو تريكة بصحبة خالد الدرندلي أمين صندوق مجلس إدارة الأهلي الحالي وإجراء نجم الأحمر لحوارت صحفية ثم ينصرف وسط هتافات مؤيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم يتسن لـ"المصريون" التأكد من صحة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى.



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