البرادعى يقدم اقتراحًا لحل أزمة سد النهضة

07 أبريل 2018 - 12:35 م

قدم الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، اقتراحًا لحل ازمة سد النهضة الإثيوبي.



وأضاف في تدوينة له علي حسابه الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلًا: "عن سد النهضة مرة أخرى، بعد سنوات طًويلة من عدم قدرة الأطراف بمفردها على إحراز تقدم، هل يمكن أن يتفقوا على إنشاء لجنة وساطة دولية".

وتابع "البرادعي": "هذه اللجنة يجب أن تتكون من شخصيات مشهود لها بالخبرة والمصداقية لاقتراح حلول وسط وبدائل تأخذ في الحسبان الاعتبارات الفنية والقانونية والسياسية ويمكن أن يتعايش معها الجميع".

وتابع البرادعي: "ما زالت هناك فرصة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بإتباع آليات الحكم الرشيد وتشكيل لجان مستقلة تضم خبراء فى كل المجالات تحدد بأسلوب علمي وشفافية".

وكان البرداعي قد نشر تدوينته أخري بالأمس ردًا علي تصريحات وزير الخارجية سامح شكري الذي أعلن فشل مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، قائلاً: "سد النهضة والجزر وغيرهما قضايا مصيرية لا يختلف أى مصري على ضرورة حماية حقوقنا فيها ومن المحزن ألا يَكُون هناك اتفاق فى الرأى بشأنها وكيفية معالجتها، الإجماع الوطنى فى تلك القضايا ضرورة للحاضر وتأمين للمستقبل".

وأضاف: "المشكلة الرئيسيّة هى فى كيفية التعامل معها: فالإهمال لعقود طويلة ثم التناول بأسلوب عفوى غير شفاف وغير مهنى ودون خطة طويلة الأجل وبلا فهم لقيمة الشرعية الدستورية والقانون الدولى سبب الأزمة.

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة البرادعي، حيث قال محمد عبد السلام: "للأسف ما زلت تتحدث الحديث (المثالي) الذى أضاع الثورة من قبل. سد النهضة جعلته إثيوبيا أمرا واقعا استغلالاً لوضع مصر الضعيف حالياً، وليس هناك أي حل إلا الحرب أو فرض أمر واقع جديد".

وأضاف آخر: "بإمكان مصر أن تتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن لطلب رأي استشاري على الأقل من محكمة العدل الدولية".