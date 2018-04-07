روشتة بـ4 خطوات من أجل إعلام مهنى

07 أبريل 2018 - 02:18 م

قدم إبراهيم الصياد, رئيس قطاع الأخبار بماسبيرو سابقًا والخبير الإعلامي, روشتة كاملة من أجل الدفع بإعلام مصرى مهنى قوى خلال الأربع سنوات المقبلة قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى عام 2022, مشيرًا إلى أنه مع بداية المرحلة الجديدة لابد أن نعيد النظر فيما يقدم من مواد إعلامية فى قنواتنا العامة والخاصة، فعلى الإعلام أن يكون مسئولاً ويناقش قضايا التنمية السياسية, مثل كيفية تطوير الأداء الديمقراطي والانفتاح على الأحزاب وتناول دورها في عملية التنمية المستدامة ويبحث الدور التنموي للمجتمع المدني.

وأضاف الصياد خلال مقاله الذي نشر بالوفد تحت عنوان "إعلام السنوات الأربع القادمة" , قائلاً: "نريد إعلامًا يناقش خطط التنمية الاقتصادية ويستشرف آفاق الاستثمار في مصر ويفتح ملفات قضايا البطالة والغلاء والتضخم وغيرها من المشكلات ويقتحم مشروعات التنمية الاجتماعية كالتعليم ومحو الأمية والصحة والتأمين الصحي الشامل ومكافحة العشوائيات، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر والتطوير السياحي واستغلال سواحلنا لدعم الثروة السمكية".

ومضى رئيس قطاع الأخبار سابقا قائلاً: "أعتقد أنها موضوعات تترجم إلى برامج، ولكن تنتج باحترافية جاذبة للجمهور ويقدمها نجوم ليس همهم الظهور والحديث أكبر قدر ممكن، معتقدين أن هذا هو الطريق نحو النجومية وهو اعتقاد خاطئ لأن النجومية تصنع بامتلاك المذيع لأدواته المهنية من جهة وقدرته على توظيفها لإبراز الموضوع الذي يتناوله".