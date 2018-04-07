تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بأحداث شارع السودان

07 أبريل 2018 - 02:25 م

قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل إعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بينهم حدث هو محمد السيد عبد السلام "16 سنة" الصادر ضده حكم "غيابيا" بالحبس 10 سنوات وأحمد عبد الباسط كشكي وحذيفة مصطفي توفيق الصادر ضدهما حكما غيابيا بالسجن المؤبد فى أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 و المعروفة اعلامياً بـ"أحداث شارع السودان".. وذلك لجلسة 14 مايو المقبل لتعذر حضور المتهمين .

وفى بداية الجلسة تسلمت المحكمة خطاب من مديرية أمن الجيزه يفيد بتعذر إرسال المتهمين الى المحكمة لإنشغال الأمن بتأمين إحتفالات الأخوة المسيحين .

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته بعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت المحكمة قد عاقبت المتهم و20 آخرين بأحكام متفاوتة، وذكر أمر إحالتهم انضمامهم لجماعة الإخوان الإرهابية واشتراكهم مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل وتخريب أملاك المدنيين والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عمله، وتعطيل حركة المرور والمواصلات فضلال عن اتهامهم بالتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة لإخفاء ملامحهم وقت التظاهر.