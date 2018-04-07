«المرأة العربية» يشيد بجهود المرأة في الانتخابات الرئاسية

07 أبريل 2018 - 02:39 م

أرسل مجلس المرأة العربية برئاسة لينا الدغلاوي مكرزل خطاب تهنئة للدكتورة منال العبسي عضو مجلس الامناء في مجلس المرأة العربية .

وقالت "مكرزل" في الخطاب: "باسمي الشخصي وباسم جميع اعضاء مجلس المرأة العربية ارسل لكم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

أضافت مكرزل: "أشد على يدكم لانكم كنتم فيها شريك نجاح بصفتكم أمين عام المرأة في حملة مواطن الحملة الانتخابية الرسمية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي".

أشادت "مكرزل" بجهود أمين عام المرأة في حملة مواطن الواضحة في الحشد والتأييد ومدى الاخلاص والتفاني لصالح مصر القيادة الرشيدة.

وفي الختام دعت رئيس مجلس المرأة العربية لجمهورية مصر العربية العزيزة ان تستمر لسنوات اربع اخرى قادمة على نفس النهج من مسيرة الخير والنماء التي شاهدنها خلال السنوات الاربع الماضية.