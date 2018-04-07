بالصور.. إقبال شديد للمواطنين على شراء الرنجة والملوحة

07 أبريل 2018 - 02:45 م

شهد مصنع تصنيع الأسماك المتواجد بمنطقة البراجيل فى محافظة الجيزة إقبالا كثيفا من قبل المواطنين الراغبين فى شراء أسماك الرنجة والملوحة وذلك تزامنًا مع احتفالاتهم بأعياد شم النسيم .

وفى نفس السياق انتشر أمام البوابة الرئيسية للمصنع عدد من بائعى الخضراوات ومتطلبات تلك الأكلات التى تعرض على موائد المواطنين فى هذه المناسبة .

ويذكر أن الإخوة الأقباط يحتفلون غدًا بعيد القيامة المجيد وهو أكبر الأعياد المسيحية ويستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته كما هو مسطور في العهد الجديد , وعلى التوالى يحتفل المصريون بعد غد بعيد شم النسيم الذى ياتى بفصل الربيع ويتم تحديده بحسب حساب الأبقطي، ويحمل الاحتفال به فى الثقافة المصرية الاقبال على تناول الاسماك والبيض الملون والخروج الى المتنزهات العامة للاحتفال.



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