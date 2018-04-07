تسمم 60 طفلا«يتيما» بسبب وجبة غذائية من جمعية أهلية

07 أبريل 2018 - 02:52 م

تسببت وجبة غذائية وزعتها إحدى الجمعيات الأهلية بالقليوبية، بإصابة عدد من الأطفال بحالات تسمم خلال الاحتفال بيوم اليتيم في أماكن متفرقة من شبرا الخيمة.

ووصل عدد المصابين إلى 60 حالة تماثل منهم 40 للشفاء، و20 حالة ما زالت تحت العناية الطبية داخل المستشفيات.

وكان المقدم محمد الشاذلى، رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى عدة بلاغات من أماكن متفرقة بإصابة عدد من الأطفال الأيتام بحالات إعياء شديدة، ونقلوا إلى المستشفيات، وتبين أنهم 60 طفلاً تناولوا وجبات غذائية وزعتها إحدى الجهات الأهلية بمناسبة يوم اليتيم.