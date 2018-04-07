"مرتضى" يتقدم بطلب تظلم لرئيس استئناف القاهرة

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الزمالك

الاهلى

المستشار مرتضي منصور

النادي الأحمر

تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك بطلب تظلم من قرار نيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة لإدارة أموال نادى الزمالك.

وكان مرتضى منصور كشف فى تصريحات صحفية سابقة أن اللجنة المتواجدة بالزمالك تضم 5 أفراد ينتمون للنادى الأهلى أحدهم سبق وقام بنشر صورة له داخل النادى الأحمر عبر "فيس بوك" وعلق عليها: "أحسن نادى فى الكون".

وتعجب مرتضى منصور من تحكم هذه اللجنة فى صرف أموال الزمالك واستئذانها للحصول على أى أموال، قائلا: "يعنى إزاى كنت أروح أقول للجنة الأهلاوية عايز فلوس عشان أجيب أحمد فتحى كان هيروحوا يقولوا للأهلى".

وشدد مرتضى منصور على تلقيه تأكيدات من مسئولى النيابة بأن دور اللجنة هو متابعة المصروفات فقط والكشف عن أى مخالفات وليس توليه الصرف موجها هجوم عنيف تجاه اللواء على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة بسبب إرساله خطاب موجه لرئيس اللجنة للحصول على مستحقاته لدى النادى.

وكان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، قد أصدر فى 3 مارس الماضى قرارا بتشكيل لجنة من الوزارة ومديرية الشباب والرياضة برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الرياضة، لإدارة الشئون المالية لنادى الزمالك، حتى انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها داخل القلعة البيضاء.

وتتكون اللجنة التى شكلها وزير الرياضة من 11 موظفا من وزارة الرياضة والجهة الإدارية.

وكانت النيابة العامة قد طالبت وزير الرياضة بتشكيل لجنة لإدارة الشئون المالية للزمالك حتى الانتهاء من التحقيقات التى تجريها.


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