«جان»: على مصر دعوة قطر للمصالحة

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مصر

المصالحة

رامى جان

قناة الشرق

دعا رامي جان المذيع السابق بقناة «الشرق»، مصر إلى ضرورة دعوة قطر للمصالحة ونبذ الخلاف، من خلال انتهاز القمة العربية القادمة لعقد لقاءات ثنائية بين البلدين.

وأضاف«جان»- الذي عاد إلى مصر مجددًا وانشق عن قضية الإخوان- عبر حسابه على «تويتر»، أنه يتم التحضير لحلقة الأيام القادمة عن أزمة قناة الشرق و فكرة المصالحة، مشيرًا إلى أن تصنيف المصريين في الخارج هم ، قيادات جماعه الإخوان، ثم شباب الجماعة، ثم المتعاونين أو المتعاطفين معهم.

وتابع :« أما فيما يخص العلاقات الخارجية أنا مع المصالحة و التهدئة مع قطر لأن السؤال الذي يراودني.. وماذا بعد ؟! و إلي أين ؟!.. فلنجلس سويا و نتفاهم و دائما كان يراودني شعور بأن النظام القطري يريد التهدئة و لكن دائما " تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ".

واختتم قائلًا :« فلتكن القمة العربية القادمة في الرياض هي البداية ، مجرد الجلوس دون الحديث عن نقاط خلافية اعتبره مكسب عظيم ، فلتبدأ مصر بالدعوة فهي الشقيقة الكبري لكل الدول العربية.. لأن السؤال و ماذا بعد كل تلك الخلافات و الحملات الاعلامية المتبادلة؟ وإلي أين بعد كل تلك الخلافات الغير مبرره !».

وكان وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، قد أعلن استضافة السعودية للقمة العربية الـ29، وذلك بناء على طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان من المقرر أن تعقد القمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنها اعتذرت.

ويأتي انعقاد القمة العربية الـ29 كأول قمة عربية تنظم بعد المقاطعة الدبلوماسية للدوحة التي أعلنتها 4 دول عربية، هي السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين، منذ 5 يونيو الماضي، متهمة قطر بدعم التنظيمات الإرهابية.

من جانبها نفت الدوحة الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أن الحصار المفروض عليها يهدف لفرض الوصاية على قرارها الوطني.

يذكر أن هذه القمة ستصبح أول قمة عربية تنعقد بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أوائل ديسمبر الماضي، اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتأكيده أن السفارة الأمريكية ستنقل من تل أبيب إلى القدس.

وعقدت القمة العربية السابقة في الأردن في مارس 2017، وتناولت مسودة البيان الختامي، عددا من القضايا الهامة والمستجدات على الساحة العربية والإقليمية.


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