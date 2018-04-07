«مرتضى» يقود مظاهرات داخل نادي الزمالك

07 أبريل 2018 - 05:17 م

أعطى مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تعليمات مشددة لموظفي وعمال النادي، بضرورة تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين، بالتزامن مع المؤتمر الصحفي الذي سيعقده في نفس اليوم داخل مقر القلعة البيضاء.

وكان عدد من موظفي وعمال نادي الزمالك، نظموا وقفة احتجاجية أمام خزينة النادي الأبيض اليوم، ضد اللجنة المالية المكلفة بإدارة النادي بقرار من نيابة الأموال العامة العليا.

وقررت نيابة الأموال العامة اليوم تجديد حبس أحمد زكي، مدير الشئون القانونية بمديرية الشباب بالجيزة، وعماد طه، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لمدة 15 يومًا، بسبب إصدارهما خطابات غير قانونية تتيح لمجلس إدارة الزمالك فتح حسابات سرية باسم أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك.