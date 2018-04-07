  • السبت 07 أبريل 2018
  • بتوقيت مصر05:54 م
بحث متقدم
نادي الزمالك

«مرتضى» يقود مظاهرات داخل نادي الزمالك

رامي جان

«جان»: على مصر دعوة قطر للمصالحة

تواضروس

الكنيسة تتبرأ من رحلات المسيحيين إلى القدس

دار الإفتاء (أرشيفية)

«الإفتاء»: «داعش» يجهز لعملية إرهابية نوعية

فعاليات جمعة "الكاوتشوك والمرايا العاكسة"

مصر تدين قمع إسرائيل لمسيرات غزة

اوبر وكريم

وقف تنفيذ حكم منع مزاولة "أوبر" و"كريم" لنشاطهما

الغوطة

مقتل 47 مدنيًا في قصف جوي وبري للنظام على الغوطة

وزير الأوقاف

«وزير الأوقاف» يشدد على تجنب السياسة في «رمضان»

ليفربول

في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون

محمد بن سلمان

«بن سلمان» يكشف مصير العمالة الأجنبية بالسعودية

الإفراج عن «سلمان خان» بعد ليلتين في الحبس

الصفحة الأخيرة

سلمان خان
سلمان خان

خالد الشرقاوي

أخبار متعلقة
#

"فيسبوك" يعتذر لمستخدميه في بريطانيا وأمريكا

#

تدهور الحالة الصحية للفنانة "نورا"

#

كشف حقيقة تهرب المطرب رامي صبري من الخدمة العسكرية

#

بالفيديو.. تعرف على كواليس اعتزال شادية

الهند

بوليوود

سلمان خان

أطلقت محكمة هندية سراح نجم بوليوود الممثل سلمان خان، بكفالة مالية بعد قضائه يومين في السجن تنفيذًا لحكم صدر بحبسه 5 سنوات لاصطياد نوع من الظباء الهندية النادرة، في عام 1998.

وكان دفاع المتهم قد شكك في الاختبارات التي جرت على الحيوانات وأهلية الشهود، بحسب موقع إخباري هندي.

وكان خان، 52 عاما، قد قتل ظبيين من النوع الأسود النادر قبل 20 عاما، أثناء تصوير فيلم في ولاية راجاستان، وصدر الحكم بسجنه وتغريمه 10 آلاف روبية هندية (154 دولارا)، الخميس الماضي.

وبرأت المحكمة أربعة ممثلين آخرين كانوا معه في القضية، بعد التأكد من أنهم شاركوا في تصوير الفيلم فقط ولم يتورطوا في قتل الظباء.

وقضى "خان" بالفعل ليلتين في سجن "جودبور"، مدينة تقع في ولاية "راجستان" غربي الهند، قبل إطلاق سراحه، ومازال لديه الحق في استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

وتعد هذه هي القضية الرابعة التي اتهم فيها سلمان خان بسبب اصطياد حيوانات أثناء تصوير فيلمه "هام ساث ساث هين" أو نحن معا، عام 1998.

وفي عام 2006، أدانت محكمة هندية الممثل في قضيتي صيد وصدر حكمين منفصلين بسجنه لعام ولخمسة أعوام، وعلقت المحكمة العليا بولاية راجستان أحكام السجن في 2007، ثم ألغت الحكمين في 2016.

واستأنفت حكومة الولاية ضد إلغاء أحكام السجن أمام المحكمة العليا الهندية.

وحصل خان، عام 2017، على حكم البراءة في القضية الثالثة، التي واجه خلالها اتهامات بامتلاك أسلحة بدون ترخيص واستخدامها في صيد الحيوانات البرية عام 1998.

وكانت كل تلك القضايا مرفوعة من جانب جماعة "بشنوا" المحلية، التي تعبد وتقدس الظبي الأسود.



تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عماد الدين أديب وبالون المصالحة من جديد

جمال سلطان

هل يؤمن الإسلاميون حقًا بالأحزاب السياسية؟!

محمود سلطان

أزمة الجهل بأحمد خالد توفيق

فراج إسماعيل

جريمة القرن ..الحكام إذ يضيعون الأوطان

د. هشام الحمامي

عبيط (النخبة).. ومرض الأزهر فوبيا!

د. حسام عقل

(شم النسيم.. يا شيخ اتقِ ربنا)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» «الدستورية» تؤيد العقوبة المقررة للمتلاعبين بنشاط توظيف الأموال
» بث مباشر.. مباراة «اليونايتد» و«السيتي»
» تفحم أسرة مصرية في حادث سير بالسعودية
» بالصور.. مقتل 3 أشخاص في حادث دهس بألمانيا
» الإفراج عن «سلمان خان» بعد ليلتين في الحبس
» أمريكي يطعن محجبة في "تكساس"
» في غياب«صلاح».. ليفربول يتعادل سلبيًا أمام إيفرتون
» عن طريق الاحتكاك.. سقوط نشالة الجمالية في قبضة الأمن
» "قضايا الدولة" يصدم المحكوم عليهم في قضية "الذهب الكبرى"
» تفاصيل صادمة لاغتصاب 3 سيدات لشاب

استطلاع رأي

هل تتوقع حدوث تغييرات جذرية في سياسة الرئيس السيسي في الولاية الثانية لحكمه؟

  • مغرب

    06:23 م

  • فجر

    04:16

  • شروق

    05:42

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:23

  • عشاء

    19:53

من الى
خط الصعيد
أرشيفية
انفلات بالمدارس (أرشيفية)
سلفيو المدخلية
الأهلي والزمالك