» صدام بين «كلوب» و«الصحفيين» بسبب «صلاح»

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محمد صلاح

ليفربول

صلاح

أبدى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، غضبه الشديد من الصحفيين الحاضرين للمؤتمر الصحفي الذي عقده عقب نهاية مباراة ليفربول وإيفرتون التي أقيمت اليوم بملعب «جوديسون بارك»، ضمن منافسات الجولة الـ33 «البريميرليج»، وذلك بسبب الأسئلة المتكررة عن إصابة النجم المصري محمد صلاح.

وقال يورجن كلوب ردًا على سؤال أحد الصحفيين حول مدى إمكانية مشاركة محمد صلاح فى مباراة ليفربول المقبلة أمام مانشستر سيتى فى "إياب" الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا، "أنا ليس لدى مؤشر يقول لي كيف يشعر كل خمس دقائق!، هل سيكون جاهزاً ليوم الثلاثاء؟، هذا ما يعتقده الجميع، سنرى".

وكان يورجن كلوب تلقى أسئلة الصحفيين قبل انطلاق مباراة ليفربول وإيفرتون مباشرة عن إصابة محمد صلاح، قائلاً، "محمد صلاح يعانى من إصابة ليست خطيرة، ونأمل أن يكون متاحًا لمباراة مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لكن اليوم اللاعب المصري لم يكن متاحاً بالنسبة لنا".

وتعرض محمد صلاح لإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته فى مباراة ليفربول ومانشستر سيتى التى أقيمت الأربعاء الماضى بملعب "آنفيلد" فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفًا، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، بينما يعد هداف ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 38 هدفًا.

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