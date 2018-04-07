» «ساويرس»: الله واحد ولو شاء لوحدنا جميعا

07 أبريل 2018 - 06:06 م

انتقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، الترويج للعداء بين الأديان السماوية، مشيرًا إلى أن هذا هو منطق السفهاء.

وقال "ساويرس"، في تغريدة له على موقع "تويتر" إن "منطق أن الأديان السماوية فى عداوةً مع بعضها.. منطق السفهاء فالله واحد و لو شاء لوحد الأديان".

وكان أحد متابعي "ساويرس"، على موقع "تويتر" سأل الأخير "هل تتمني الخير للمسلمين في فلسطين؟"، متابعًا: "لا تجب بكذب يا نجيب لأن الإجابة كلنا نعرفها.. عدوك عدو دينك".