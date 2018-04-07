«أبوتريكة» يوضح موقف «صلاح» من مباراة «السيتي»

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كشف محمد أبوتريكة، نجم الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، عن موقف محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي من المشاركة أمام مانشستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل، بملعب «الاتحاد» في إياب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأعلن "أبوتريكة"، جاهزية محمد صلاح للمشاركة فى المباراة المرتقبة، وذلك بعد شفائه من الإصابة بشد خفيف فى العضلة الضامة، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد.

وقال أبوتريكة، فى تصريحات تليفزيونية، "تحدثت مع محمد صلاح، وأكد لي أن عدم تواجده اليوم إجراء احترازى، هل سيكون جاهزاً لمباراة مانشستر سيتى؟ نعم".

وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفربول على السيتي بثلاثية نظيفة، عن طريق محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني وتشامبرلين.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافى الدورى الإنجليزى برصيد 29 هدفاً، متفوقاً بفارق 5 أهداف على هارى كين لاعب توتنهام، بينما يعد هداف ليفربول فى جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية برصيد 38 هدفاً.



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