» ستوك«رمضان» يسقط أمام توتنهام

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الدوري الإنجليزي

المصريون

توتنهام

ستوك

اقتنص فريق توتنهام فوزًا صعبًا من نظيره ستوك سيتى، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم، السبت، على ملعب «بريطانيا ستاديوم» ضمن منافسات الجولة الـ33 من الدوري الإنجليزي«البريمييرليج».

انتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبى، حيث شارك النجم المصرى رمضان صبحى منذ البداية حتى خرج بديلا فى الدقيقة 69.

أحرز هدف توتنهام الأول كريستيان إيركسن فى الدقيقة 52، ثم تعادل مامى بيرام ضيوف فى الدقيقة 57 قبل أن يضيف هارى كين هدف فريقه الثانى فى الدقيقة 62 بطريقة غريبة، حيث لم يلمس المهاجم الإنجليزى الكرة المرفوعة من إيركسن لكن الحساب الرسمى للاتحاد الإنجليزى احتسبها لوصيف هداف الدوري الإنجليزي.

بهذا الهدف رفع هارى كين رصيده للهدف 25 فى المركز الثانى خلف النجم المصرى محمد صلاح صاحب الـ29 هدفا، والذى لم يلعب مع ليفربول اليوم أمام إيفرتون لإراحته قبل مباراة مانشستر سيتى فى دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل.

بتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده للنقطة 67 فى المركز الرابع، بينما توقف ستوك سيتى فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 27 نقطة، وهو ما يجعل الفريق قريبا للغاية من الهبوط.

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