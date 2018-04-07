السيسي لن يكرر ما فعله السادات ومبارك

07 أبريل 2018 - 06:43 م

فور إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي بولاية ثانية، كشف عدد من قيادات وأعضاء "ائتلاف دعم مصر"، ذو الأغلبية النيابية في البرلمان عن نية الائتلاف التحول لحزب سياسي مساند للدولة في كل خطواتها السياسية والاقتصادية، ليكون ظهيرًا سياسيًا في الشارع المصري وإعادة النشاط للحياة الحزبية من جديد.

وقال مجدي مرشد، الأمين العام لـ "ائتلاف دعم مصر" في تصريحات صحفية، إنه يدرس الآن شكل تكوين الأحزاب، وهيكلة الأحزاب المختلفة في العالم كله، وما هو دور كل سياسي في حزبه، وكيفية تنمية الأحزاب.

وأضاف أن "ائتلاف دعم مصر قام بتوزيع استمارة تعارف في عدد من المحافظات، كوسيلة لنقل عمل الائتلاف من البرلمان إلى الشارع، من خلال كوادر مختلفة بالمحافظات، ومن أجل إقامة مشروعات تنمية ومجتمعية، والاحتكاك بالشارع لنقل أفكار ائتلاف دعم مصر السياسية إلي المواطن المصري".

وأوضح مرشد أن "ائتلاف دعم مصر قد يسعي لتشكيل الحكومة بعد تشكيله لحزب سياسي إذا كان لديه بنك كوادر جاهزة تصلح للقيادة".

من جانبه، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن "الرئيس السيسي لن يترأس الحزب الذي ينوي ائتلاف دعم مصر تأسيسه خلال الأيام القادمة".

وأشار صادق إلى أن "الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يكرر تجربة الرئيسين السابقين أنور السادات وحسني مبارك في رئاسة الأحزاب المصرية كالحزب الوطني المنحل بعد الدور الذي لعبه الحزب الحاكم سابقًا في الحياة السياسية المصرية قبل ثورة 25 يناير".

وأوضح صادق أن "ائتلاف دعم مصر لو تحول لحزب سياسي ستكون مهمته حشد وتعبئة الناخبين في الشارع لأي انتخابات قادمة تشهدها مصر وسكون مساندا للدولة في خطواتها السياسية والاقتصادية".